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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 7 ilde havanın yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yağmur ve kar şeklinde geçeceği diğer yerlerde ise yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, iç kesimler, Orta ve Doğu Karadeniz'de 3-5 derece azalması bekleniyor. İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

Yeni günde işe gidecek olan veyahut dışarı çıkacak olan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle 18 Şubat 2022 Cuma günü yurdun birçok yerinde etkili olan yağışların 19 Şubat 2022 Cumartesi gününde de etkili olup olmayacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda Hava bugün nasıl olacak 19 Şubat 2022 Cumartesi? Bugün yağmur, kar var mı, yağacak mı? sorularının yanıtları haberimizde... 

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ? BUGÜN YAĞMUR, KAR VAR MI, YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre19 Şubat 2022 Cumartesi gününde yurt genelinde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:

"Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin'in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır."

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar yağışı, sağanak o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz(Çorum dışında) ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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