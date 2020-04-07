Meteoroloji saat vererek uyardı: O bölgelerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına var
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı bölgelerimiz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. İşte detaylı il il hava durumu
Haftanın bu ikinci gününde işte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL LACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat), Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 Km/saat), İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz'in batısında ve Güney Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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