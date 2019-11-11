Meteoroloji saat vererek uyardı: O saatlerde gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; ülkemizin batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı kesimlerinde de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi. İstanbul'da ise hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre işte il il hava durumu.....Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Muğla, Uşak ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇORUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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