Meteoroloji saat verip uyardı: Sis, pus, yağmur!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri ve Hakkari çevreleri için yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul ve çevreleri için de sis ve pusun günün ilk saatlerinde etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve çevresi için günün ilk saatlerinde sis ve pus uyarısı, yurdun kuzey kesimlerinde ise yağmur uyarısı yapıldı. Öte yandan öğle saatleri için de Hakkari ve çevresinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu
Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
30 Ekim Çarşamba hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu çevreleri sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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