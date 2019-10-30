Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve çevresi için günün ilk saatlerinde sis ve pus uyarısı, yurdun kuzey kesimlerinde ise yağmur uyarısı yapıldı. Öte yandan öğle saatleri için de Hakkari ve çevresinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu

Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

30 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu çevreleri sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli