Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün yani 23 Nisan 2021 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...

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Bugün hava nasıl olacak? 23 Nisan Cuma günü yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? soruları gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Son günlerde hava sıcaklıkları artıyor. Bazı illerde Nisan yağmurları yağacak. İşte il il günlük hava durumu... MARMARA ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu EGE A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık ARTVİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu IĞDIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık KARS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu VAN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU ADIYAMAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık Gülistan Başköy Eğitim Editörü Ankaraizmiradana