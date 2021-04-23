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Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün yani 23 Nisan 2021 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? 23 Nisan Cuma günü yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? soruları gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Son günlerde hava sıcaklıkları artıyor. Bazı illerde Nisan yağmurları yağacak. İşte il il günlük hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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