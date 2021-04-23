Meteoroloji son dakika paylaştı! Birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün yani 23 Nisan 2021 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 23 Nisan Cuma günü yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? soruları gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Son günlerde hava sıcaklıkları artıyor. Bazı illerde Nisan yağmurları yağacak. İşte il il günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık