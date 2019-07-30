Meteoroloji son dakika uyarısı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; ülkemizin doğu kesimlerinde sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ilçelerinde bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor. Bundan dolayı vatandaşlar su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi konularda uyarıldı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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