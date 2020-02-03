Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İstanbulluların beklediği kar yağışı bu kez geliyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da Çarşamba gecesinden itibaren karla karışık yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU DA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Verilere göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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