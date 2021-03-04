Meteoroloji tarih verdi: O illere yoğun kar uyarısı!
4 Mart günlük hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışları, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yetkililer buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.
Yurt genelindeki keskin soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Mart Perşembe günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı soğuk havaların bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. İşte il il günlük hava durumu...
MARMARA
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı