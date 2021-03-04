Yurt genelindeki keskin soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Mart Perşembe günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı soğuk havaların bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. İşte il il günlük hava durumu...

MARMARA

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 10°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı