Meteoroloji tarih vererek kötü haberleri sıraladı: Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak, sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek, o illeri kar yağışı vuracak Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği, birçok bölgede ise sağanak yağışların bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 7 Nisan ayına girilmesiyle birlikte sıcak havaların etkili olması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminleri soğuk havaların yeniden geleceğini gösterdi.