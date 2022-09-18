Meteoroloji tarih vererek uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu günler geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yaşanan sıcak havalar sonrası yurdun büyük bir bölümünde havaların ciddi şekilde düşeceği bilgisini verdi. Yayımlanan son hava tahmin raporları ile birlikte yarından itibaren yurdun bazı kesimlerde kuvvetli yağışlar olacağı için dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.