Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!Ankara'da dehşete düşüren olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandıMeteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?Resmi Gazete'de bugün (18.08.2021) | 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıSon dakika | Kabil Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için eşgüdümü sürdürüyoruzBorussia Dortmund 1 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCUSon dakika | Bakan Koca duyurdu! İşte düşük riskli il sayısı...Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi duyurdu! Güney Atlantik’te 6.1 şiddetinde depremSon dakika | Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyıları,, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak yağışların etkisini sürdürmeye devam ettiği belirtilirken diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in parçalı  ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer ise vatandaşların Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Az bulutlu

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT