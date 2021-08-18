Meteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyıları,, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak yağışların etkisini sürdürmeye devam ettiği belirtilirken diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer ise vatandaşların Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 36°C
Az bulutlu
ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık