Meteoroloji uyardı! Bahar erken gelse de yağışlar yurttan gitmiyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artışı görülürken Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağış olması bekleniyor. İşte il il 21 Şubat pazar hava durumu...
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada ülke genelinde parçalı, açık veya çok bulutlu bir hava gözlemlenirken bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi olacağı ön görülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Meteoroloji'nin hava sıcaklığı raporunda yurdun kuzey ve iç kesimlerindeki sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış olması beklenirken diğer illerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
RÜZGAR
Yurda rüzgar girişi genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ZİRAİ DON UYARISI
Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı önlem alınmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken gün içinde havanın parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C
İSTANBUL 9°C
KIRKLARELİ 9°C
KOCAELİ 8°C
EGE
Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C
DENİZLİ 13°C
İZMİR 15°C
MANİSA 13°C
AKDENİZ
Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin edilirken Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C
ANTALYA 5°C
HATAY 11°C
ISPARTA 8°C
İÇ ANADOLU
Gün boyu parçalı ve az bulutlu geçecek.
ANKARA 5°C
ÇANKIRI 4°C
ESKİŞEHİR 5°C
KONYA 3°C
BATI KARADENİZ
İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülürken gün içinde parçalı ve az bulutlu olacak.
BOLU 3°C
DÜZCE 7°C
KASTAMONU -1°C
ZONGULDAK 7°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi görülmesi beklenirken bölge genelinde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C
RİZE 8°C
SAMSUN 10°C
TRABZON 9°C
DOĞU ANADOLU
Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZİNCAN 4°C
ERZURUM -4°C
KARS -3°C
VAN -1°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C
GAZİANTEP 9°C
SİİRT 4°C