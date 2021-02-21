Meteoroloji uyardı! Bahar erken gelse de yağışlar yurttan gitmiyor!

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada ülke genelinde parçalı, açık veya çok bulutlu bir hava gözlemlenirken bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi olacağı ön görülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji'nin hava sıcaklığı raporunda yurdun kuzey ve iç kesimlerindeki sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış olması beklenirken diğer illerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

RÜZGAR

Yurda rüzgar girişi genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı önlem alınmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken gün içinde havanın parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C

KIRKLARELİ 9°C

KOCAELİ 8°C

EGE

Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C

DENİZLİ 13°C

İZMİR 15°C

MANİSA 13°C

AKDENİZ

Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin edilirken Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C

ANTALYA 5°C

HATAY 11°C

ISPARTA 8°C

İÇ ANADOLU

Gün boyu parçalı ve az bulutlu geçecek.

ANKARA 5°C

ÇANKIRI 4°C

ESKİŞEHİR 5°C

KONYA 3°C

BATI KARADENİZ

İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülürken gün içinde parçalı ve az bulutlu olacak.

BOLU 3°C

DÜZCE 7°C

KASTAMONU -1°C

ZONGULDAK 7°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi görülmesi beklenirken bölge genelinde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C

RİZE 8°C

SAMSUN 10°C

TRABZON 9°C

DOĞU ANADOLU

Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZİNCAN 4°C

ERZURUM -4°C

KARS -3°C

VAN -1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C

GAZİANTEP 9°C

SİİRT 4°C

ŞANLIURFA 11°C