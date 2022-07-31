Meteoroloji uyardı! Bazı illeri sağanak yağış bekliyor, bazı iller ise kavrulmaya devam edecek! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz 2022 Cumartesi gününün hava durumuna dair yaptığı değerlendirmeye göre kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava görüleceği, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji uyardı! Bazı illeri sağanak yağış bekliyor, bazı iller ise kavrulmaya devam edecek! İşte il il hava durumu...

Vatandaşların, yeni güne başlarken en çok merak ettiği konulardan biri de hava durumu oluyor. 31 Temmuz Pazar günü hava durumunun nasıl olacağı meraklıları tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuzun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken, bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıklar bazı bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte il il hava durumu detayları...

Meteoroloji uyardı! Bazı illeri sağanak yağış bekliyor, bazı iller ise kavrulmaya devam edecek! İşte il il hava durumu...

29 TEMMUZ PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre 31 Temmuz Pazar günü için hava durumu tahmini şöyle:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇORUM °C, 33°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Bazı illeri sağanak yağış bekliyor, bazı iller ise kavrulmaya devam edecek! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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