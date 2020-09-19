Meteoroloji uyardı: Bazı illerimizde yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık