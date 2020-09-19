Meteoroloji uyardı: Bazı illerimizde yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre, Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık