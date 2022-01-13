Meteoroloji uyardı! Kar, yağmur, fırtına, hepsi bir arada yaşanacak! Hava bugün nasıl olacak 13 Ocak 2022 Perşembe?
Marmara Bölgesi'ne de gelen kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşerken vatandaşlar günün hava durumunu merak ediyor. Peki hava bugün nasıl olacak 13 Ocak 2022 Perşembe? İşte Meteoroloji verileri...
Yeni yılla birlikte mevsim normallerinin altında seyrederek vatandaşlara sıcak günler yaşatan havalar son günlerde kar yağışının yurt geneline ulaşmasıyla birlikte soğudu. Sıcaklıkların iyiden iyiye düşmesiyle vatandaşlar yağışların da ne kadar devam edeceğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda hava bugün nasıl olacak 13 Ocak 2022 Perşembe? Sorusun araştırılıyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 13 OCAK 2022 PERŞEMBE?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ÇORUM °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney, Muş’un güneybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu