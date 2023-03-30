Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı ve karla karışık yağmura hazır olun! İşte kar beklenen iller...

Türkiye soğuk havalarla mücadele ediyor. Kar yağışı ve sağanak birçok ilde etkili olurken hava durumu vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde hava durumu için şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



K.MARAŞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu



SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Haberin Devamı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı



SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı



TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı



TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu



GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu