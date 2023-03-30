Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı ve karla karışık yağmura hazır olun! İşte kar beklenen iller...

Türkiye soğuk havalarla mücadele ediyor. Kar yağışı ve sağanak birçok ilde etkili olurken hava durumu vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde hava durumu için şu ifadelere yer verildi:
"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu