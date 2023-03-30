Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı ve karla karışık yağmura hazır olun! İşte kar beklenen iller...

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve 6 ilde yağış bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı ve karla karışık yağmura hazır olun! İşte kar beklenen iller...

Türkiye soğuk havalarla mücadele ediyor. Kar yağışı ve sağanak birçok ilde etkili olurken hava durumu vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde hava durumu için şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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