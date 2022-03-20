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Meteoroloji uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son paylaşımda Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği açıklandı.

Son günlerde yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için flaş bir uyarı geldi.

21 Mart 2022 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor! O saatlere dikkat!Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı 
Marmara Denizinde Fırtına Bekleniyor!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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