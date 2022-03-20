Meteoroloji uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği açıklandı.

Son günlerde yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için flaş bir uyarı geldi.

21 Mart 2022 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceği belirtildi.

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Marmara Denizinde Fırtına Bekleniyor!