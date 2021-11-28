Meteoroloji uyardı! O bölgede yaşayanlar, dolu ve hortuma dikkat! 28 Kasım 2021 Pazar Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 28 Kasım 2021
Günün ilk ışıklarında vatandaşlar evden adım atmadan hemen öncesinde hava durumuna göz atıyor. Meteoroloji yurdun genel çapında yağışların sağanak olduğunu hatırlatarak, Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında yaşayan insanları da kar yağışı konusunda karşı uyardı. İşte merak edilen "28 Kasım 2021 Pazar Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 28 Kasım 2021" sorusunun yanıtı.
Vatandaşlar hafta sonunu iyi değerlendirmek için öncesinde hava durumunu kontrol ediyor, arama motorlarında "28 Kasım 2021 Pazar Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 28 Kasım 2021" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre bugün yer yer sağanak yağış bekleniyor, gökyüzünde ise parçalı bulutlar hakimiyetini sürdürecek. İşte detaylar...
28 KASIM 2021 PAZAR GÜNLÜK HAVA DURUMU| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 28 KASIM 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 28 Kasım 2021 tarihindeki günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum’un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Erzurum’un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı