Meteoroloji uyardı! Kırıkkale'ye toz fırtınası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürülüğü (MGM), Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası olacağını ve vatandaşların muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara hazır bulunması için uyarıda bulundu.

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MGM'den yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA'DAKİ TOZ FIRTINASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin şehirde meydana gelen kum fırtınasında 6 kişinin yaralandığını, başka bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.

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