Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede,"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." denildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA BUGÜN KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre illerimizde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 19°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop'un güneybatı ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 31°C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu