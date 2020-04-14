Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak.

Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Nisan il il hava durumu raporu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de; batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.