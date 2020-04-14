Meteoroloji uyardı: O illerde sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç Trakya'da sağanak yağışa neden olacak. Hava sıcaklığı ise çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece düşecek. Peki bugün havalar nasıl? İşte tüm ayrıntılar...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak.
Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Nisan il il hava durumu raporu.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de; batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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