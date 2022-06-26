Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar tedbirli olsun! Yağışlar kuvvetli geliyor! İşte 26 Haziran 2022 Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte 26 Haziran 2022 Pazar hava durumu...

26 HAZİRAN 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, °C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, °C

Parçalı bulutlu, güney ve batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, °C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Manisa ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Aydın'ın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri ile iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu, batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge gelinde kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 19°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Çok bulutlu, il geneli çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde batısı başta olmak üzere il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Samsun ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatın yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Sinop ve Samsun kıyılarında kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneybatısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşama kadar 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.