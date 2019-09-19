Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra bu illere sağanak yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte Türkiye geneli il il hava durumu...
Haftanın sonuna yaklaştığımız bu günde işte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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