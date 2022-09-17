Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, o illerde termometreler 35 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 17 Eylül 2022 Cumartesi gününde hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği yurt genelinde yağış olmaması tahmin ediliyor. Birçok ilde hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye son günlerde yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artarken hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi gününde hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda "Hava bugün nasıl olacak? " sorusunun yanıtı ve il il hava durumu haberimizde...

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, o illerde termometreler 35 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17 Eylül 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, o illerde termometreler 35 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, o illerde termometreler 35 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, o illerde termometreler 35 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Liyakati getireceklerdi! İBB'de bir kişinin 3 birimde müdürlük yaptığı ortaya çıktı! "Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"
Liyakati getireceklerdi! İBB'de bir kişinin 3 birimde müdürlük yaptığı ortaya çıktı! "Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"
Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Kırmızı ışıkta geçip, öğrenciye çarptı! Bununla da kalmayıp çocuğu dövdü! Silahını çıkarıp...
Kırmızı ışıkta geçip, öğrenciye çarptı! Bununla da kalmayıp çocuğu dövdü! Silahını çıkarıp...
Şakkadanak Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisi için umut dolu sözler! "Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak"
Şakkadanak Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisi için umut dolu sözler! "Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak"
Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"
Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"
Bakan Soylu'dan 15 Temmuz darbe girişimi için olay sözler! "15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var"
Bakan Soylu'dan 15 Temmuz darbe girişimi için olay sözler! "15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var"
Yeniden yargılanmaya başladılar! Adnan Oktar davasında ara karar verildi!
Yeniden yargılanmaya başladılar! Adnan Oktar davasında ara karar verildi!
Liyakati getireceklerdi! İBB'de bir kişinin 3 birimde müdürlük yaptığı ortaya çıktı! "Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"
Liyakati getireceklerdi! İBB'de bir kişinin 3 birimde müdürlük yaptığı ortaya çıktı! "Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"
Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' geldi!
Son dakika | Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' geldi!