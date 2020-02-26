Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Şubat Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde Muğla ve Antalya çevreleri hariç yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bununla birlikte gün içerisinde İstanbul dahil olmak üzere şiddetli Lodosun etkili olması buna bağlı olarak da sıcaklıkların artması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bununla birlikte güney yönlerden esen rüzgarın sıcaklığı yurt genelinde 3 ila derece arasında artırması bekleniyor.

FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

26 Şubat Çarşamba hava durumu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu