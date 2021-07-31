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  3. Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

Meteorolojinin tahminlerine göre 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinin yanı sıra 10 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

Türkiye son yılların en sıcak yaz aylarından birini yaşarken vatandaşlar 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava durumunu merak ediyorlar. Bu kapsamda Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz Cumartesi?  sorusu internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte il il hava durumu ve son durum... 

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmininde," " Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani taşkın , sel, su baskını, yıldırım düşmesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Üç bölgede sıcaklıklar kavuracak, 10 ilde sağanak yağış var! Hava bugün nasıl olacak 31 Temmuz 2021 Cumartesi?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör
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