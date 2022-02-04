Meteoroloji uyardı: Ülke geneli parçalı çok bulutlu | O illerde buzlanma ve don görülecek! İşte 4 Şubat 2022 Cuma hava durumu​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 4 Şubat Cuma hava durumu...

4 ŞUBAT 2022 CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 4 Şubat 2022 Cuma gününde hava durumu şöyle olacak:

"Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz ile güneybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Isparta çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KA​​​​​​​RADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu

MUŞ °C, 3°C

Çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu