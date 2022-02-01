Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don, buz ve sis bekleniyor! O illerde kuvvetli fırtına etkisini gösterecek! İşte 1 Ocak 2022 Salı hava durumu
Havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar için 1 Ocak 2022 Salı hava durumu tahminlerine yer verdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yarın Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimleri, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 1 Ocak 2022 Salı hava durumu...
1 OCAK 2022 SALI HAVA DURUMU
Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de görülecek olan yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ilçeleri yağmurlu
EDİRNE 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya^nın doğusu ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge'nin güney ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SİVAS -5°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -7°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz(Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
MALATYA -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MUŞ -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
MARDİN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu