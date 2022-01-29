Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don, sis ve pus görülebilir! O illerde kar yağışı sürüyor! İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Antalya, Çanakkale çevreleri ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi hava durumu...

29 OCAK 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -10°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -15°C, -5°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -15°C, -4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

MALATYA -12°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -7°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, -1°C

Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu yağmurlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.