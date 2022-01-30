Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor! O illerde çığ riski bulunuyor! İşte 30 Ocak 2022 Pazar hava durumu​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 30 Ocak 2022 Pazar hava durumu....

30 OCAK 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

SİVAS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu