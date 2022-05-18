Meteoroloji uyardı, uzman isim saat verdi! İstanbul'u gök gürültülü sağanak yağış vuracak!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uyarıda yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı bilgisine yer verildi. Yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Yapılan tahminde şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"SAAT 7'DE EVDE OLUN"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da akşam saat 5 civarı yağmur başlayacak. Hava şimdiden serinlemeye başladı. Akşam hissedilen sıcaklık rüzgarın da etkisiyle 9 dereceye kadar düşecek. Vapur ile seyahat ederken balkonda oturmayınız zira kuvvetli rüzgar ile birlikte üşüme ve çok ıslanma ihtimaliniz var...

Akşam 7 civarı herkes "noluyoruz" diyecek. Nem seviyesi yüksek olacağından üşüme fazla olacak. Nem Yazın bunalttığı gibi Serin havaları da daha serin yapar. O yüzdendir ki Kışın Ağrı'da üşümeyen İzmir'de donar. Hissedilen sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Saat 7'de evde olun..."