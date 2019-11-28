Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu

28 Kasım 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor..

28 Kasım Perşembe hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu