Meteoroloji uyardı! Yağışlar devam edecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre yağış uyarısı yapıldı. 28 Kasım Perşembe yani bugün Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğine dair vatandaş uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım raporu yayınlandı.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu
28 Kasım 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor..
28 Kasım Perşembe hava durumu
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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