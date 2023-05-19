Meteoroloji uyardı! Yağışlar devam ediyor, bazı iller için sarı kod uyarısı verildi

Türkiye geneli yağışların devam ettiğini duyuran meteoroloji, yine bir çok il için sarı kod uyarısında bulundu. Yağışların olduğu bölgelerde hava sıcaklıklarında düştüğü belirtildi. İşte 19 Mayıs Cuma, tüm ülke genelinde hava durumu şu şekilde olacak.

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Meteoroloji uyardı! Yağışlar devam ediyor, bazı iller için sarı kod uyarısı verildi

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Yağışlar devam ediyor, bazı iller için sarı kod uyarısı verildi

19 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlucak

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