Meteoroloji uyardı: Yağışlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri, Niğde'nin Doğu kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık