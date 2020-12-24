Meteoroloji uyarı: Pus ve yağmura dikkat! | 24 Aralık Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Az bulutlu