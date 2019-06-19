Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli ve Yalova için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN, VATANDAŞA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli ve Yalova illerinin çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.