Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da güzel hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışlar Avrupa yakasında etkili olurken Anadolu yakasındaki vatandaşlar için de yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, saat 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Ayrıca meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KADIKÖY'DE DOLU YAĞIŞI

Öte yandan boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.