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  3. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları tedbirleri olması konusunda uyardı. Ayrıca boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da güzel hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışlar Avrupa yakasında etkili olurken Anadolu yakasındaki vatandaşlar için de yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, saat 12.20-14.00 saatleri arasında  İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Ayrıca meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KADIKÖY'DE DOLU YAĞIŞI

Öte yandan  boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Kadıköy'de dolu yağışı başladı

Tayfun Altuntaş
Editör


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