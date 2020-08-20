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  3. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur yüzünü gösterdi. Sıcaklıklar yurt genelinde normal seyrinde geçecekken Batı Karadeniz'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara sığındı. O anlar kameralara yansıdı.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 10:05
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