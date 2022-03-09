Meteoroloji uyarmıştı, Pendik Belediyesi harekete geçti! Beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklar tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısıyla harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Perşembe gününden itibaren beklenen kar yağışına karşı 475 kişilik ekip, 81 araçla ilçe genelinde önlem almaya başladı. Tüm araç ve donanımlar AKOM’dan hareket ederek kentin kritik bölgelerine doğru hareket etti. Özellikle yüksek rakım nedeniyle Aydos Bölgesi başta olmak üzere oluşabilecek buzlanmaya karşı tuz yüklü kamyonlar da hazır hale getirildi.