Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, yaptığı son açıklamalarla vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı.

Hava durumu 29 Kasım raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul’da dahil olmak üzere yurdun batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son dakika uyarısında vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Kasım Cuma günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile şiddetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, ''Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma günü) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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METEOROLOJİ'DEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Fırtına uyarısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Birimi'nden (AKOM) de açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın cuma günü sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.

29 Kasım Cuma hava durumu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yağmurların saat 18.00' kadar etkisini yitirmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklama şöyle devam etti:

''İstanbul'da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.''

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan uyarıda, kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Kasım Cuma hava durumu

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.00-15.00 lokal aralığında İstanbul genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

29 Kasım 2019 Cuma günü saat 05.00-23.00 lokal aralığında İstanbul genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

29 Kasım 2019 Cuma günü saat 11.00-23.30 lokal aralığında Batı Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

29 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.00-23.30 lokal aralığında Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KARABÜK VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan, Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.