Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten müjdeyi verdi! "Aktivitelere başlayabilirsiniz!"

Hava durumu ve kar tahminleriyle vatandaşın en güvendiği Meteoroloji Uzman isimlerinden biri olan Kerem Ökten, saati saatine verdiği yağış tahminleriyle nokta atışı yapmaya devam ediyor. Özellikle Ocak kar yağışındaki başarısı sebebiyle "Meteoroloji Kahin"i ilan edilen Ökten, bu defa vatandaşa beklenen müjdeyi haber verdi. 13 Haziran itibariyle havaların düzene gireceğini söyleyen Ökten, uyarı da da bulundu.

"AKTİVİTELERE BAŞLAYABİLİRSİNİZ"

Grafik modellerini takipçileriyle paylaşan Kerem Ökten, Haziran 20 itibariyle sıcaklıkların artış göstereceğini duyurdu. Haftaya güzel başlangıç yapacak olan gökyüzü ise, yarın itibariyle vatandaşa yüzünü gülecek. Ökten paylaşımında, "İstanbul'da yağış bitti. Aktivitelere başlayabilirsiniz. "Yiyin, için, ama israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez" ifadelerine yer verdi.