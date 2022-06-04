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  3. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  "Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini yazlığa atsın"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  "Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini yazlığa atsın"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, vatandaşlara uyarıda bulunarak, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçeceğini belirtti. Ökten, yazlığı olan vatandaşlara bu yerlere gitme önerisinde bulundu.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  "Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini yazlığa atsın"

Türkiye, Haziran ayında yüksek sıcaklık değerleriyle karşı karşıya gelirken tatil sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da kendilerini tatil kentlerine akın etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde daha da artması beklenirken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaz aylarının sıcak ve kurak olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

 

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini Yazlığa atsın

 

"YAZLIĞI OLAN KENDİNİ YAZLIĞA ATSIN"

Kerem Ökten paylaşımında," Son derece sıcak ve kurak bir Yaz mevsimine hazırlanın. Şehirde Yaz mevsimi işkence olabilir. Yazlığı olan kendini Yazlığa atsın..." dedi. 

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini Yazlığa atsın

"YAĞIŞ BEKLENİYOR, HİSSEDİLİR BİR SERİNLEME GETİRECEK"

Bir diğer paylaşımında İstanbul için yağış uyarısında bulunan Ökten, hava sıcaklıklarının da düşeceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Müjde. Pazartesi İstanbul'da yağış bekleniyor ve yağış ardından hissedilir bir serinleme getirecek. Özellikle Salı sabahı serinlik zirve yapacak..."

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yaz mevsimi uyarısı:  Son derece sıcak ve kurak olabilir, yazlığı olan kendini Yazlığa atsın

Tayfun Altuntaş
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