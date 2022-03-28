Ali Babacan'a büyük şok! Parti'den istifa eden 38 kişi DEVA'yı AK Parti'de bulduTrabzonspor'dan Elneny bombası! Beşiktaş'a transfer çalımı geliyor!Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Mart- 3 Nisan 2022 | Aslan, haklıyken haksız olacaksın! İkizler, yeri yerinden oynatacaksın!Pendikli öğrencilerden “Kütüphaneler Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi!Aydemir Akbaş, Acıların Kadını Bergen'in hayatını hafife aldı! Yaptığı skandal yorumla ağızları açık bıraktı!Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay barışacak mı?Son dakika: 28 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu28 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 28 Mart 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıBu ikiliyi asla yan yana hayal edemezdiniz! CZN Burak şimdi Ronaldo ile ortak oluyor! "Kimler kimlerle beraber"On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

Ökten sosyal medya hesabından İstanbul için çöl tozu uyarısı bilgisini paylaştı. Perşembe ve Cuma günlerine dikkat.

Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul için çöl tozu uyarısı verdi. Yurt genelinde sıcaklıkların artacağını ve kar yağışı olmayacağını da duyurdu. Çöl tozları için tarih veren ve "Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir" diyen Ökten, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'un çöl tozlarının etkisi altında kalacağını açıkladı. 

Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

"ÇÖL TOZLARI YOLA ÇIKTI"

Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda: 
“Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz'i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var..." dedi. "Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var..." da demişti.

Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

 Sosyal medya hesabındaki paylaşımları ile Kerem Ökten, vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.  

Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT