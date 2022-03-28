Meteoroloji uzmanı Ökten'den çöl tozu uyarısı geldi. "Pencerelerinizi kapalı tutun"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul için çöl tozu uyarısı verdi. Yurt genelinde sıcaklıkların artacağını ve kar yağışı olmayacağını da duyurdu. Çöl tozları için tarih veren ve "Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir" diyen Ökten, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'un çöl tozlarının etkisi altında kalacağını açıkladı.

"ÇÖL TOZLARI YOLA ÇIKTI"

Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda:

“Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz'i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var..." dedi. "Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var..." da demişti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları ile Kerem Ökten, vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.