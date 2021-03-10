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Meteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karışık yağmur kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Mart Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken sağanak yağmur etkisini gösterecek. Yer yer karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışlar, hafta boyu etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıkladığı güncel verilere göre, 10 Mart Çarşamba günü ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması bekleniyor. 

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

TOZ UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Bunun yol açacağı görüş mesafesinde azalma ve yağışlı yerlerdeki çamur tehlikesine karşı vatandaşlar tedbirli olmalıdır. 

Meteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karılık yağmur kapıdaMeteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karılık yağmur kapıdaMeteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karılık yağmur kapıdaMeteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karılık yağmur kapıda

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 13°C

KIRKLARELİ °C, 13°C

KOCAELİ °C, 16°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı, yer yer pus ve sisli

A.KARAHİSAR °C, 14°C

DENİZLİ °C, 17°C

İZMİR °C, 20°C

MANİSA °C, 20°C

 

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu,  sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli

ADANA °C, 2°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 21°C

ISPARTA °C, 16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

ÇANKIRI °C, 14°C

ESKİŞEHİR °C, 16°C

NEVŞEHİR °C, 15°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 14°C

DÜZCE °C, 18°C

KASTAMONU °C, 15°C

ZONGULDAK °C, 14°C

GÜMÜŞHANE °C, 12°C

RİZE °C, 12°C

SAMSUN °C, 11°C

TRABZON °C, 11°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

HAKKARİ °C, 9°C

KARS °C, 4°C

VAN °C, 8°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C

GAZİANTEP °C, 17°C

SİİRT °C, 16°C

ŞANLIURFA °C, 19°C

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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