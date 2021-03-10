Meteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karışık yağmur kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Mart Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken sağanak yağmur etkisini gösterecek. Yer yer karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışlar, hafta boyu etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıkladığı güncel verilere göre, 10 Mart Çarşamba günü ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.
TOZ UYARISI
Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Bunun yol açacağı görüş mesafesinde azalma ve yağışlı yerlerdeki çamur tehlikesine karşı vatandaşlar tedbirli olmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
İSTANBUL °C, 13°C
KIRKLARELİ °C, 13°C
KOCAELİ °C, 16°C
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı, yer yer pus ve sisli
A.KARAHİSAR °C, 14°C
DENİZLİ °C, 17°C
İZMİR °C, 20°C
MANİSA °C, 20°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli
ADANA °C, 2°C
ANTALYA °C, 20°C
HATAY °C, 21°C
ISPARTA °C, 16°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
ÇANKIRI °C, 14°C
ESKİŞEHİR °C, 16°C
NEVŞEHİR °C, 15°C
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 14°C
DÜZCE °C, 18°C
KASTAMONU °C, 15°C
ZONGULDAK °C, 14°C
GÜMÜŞHANE °C, 12°C
RİZE °C, 12°C
SAMSUN °C, 11°C
TRABZON °C, 11°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
HAKKARİ °C, 9°C
KARS °C, 4°C
VAN °C, 8°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 17°C
GAZİANTEP °C, 17°C
SİİRT °C, 16°C
ŞANLIURFA °C, 19°C