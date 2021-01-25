Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, 25 Ocak Pazartesi tarihinde yurt genelinde hakim olması beklenen fırtına nedeniyle günlerdir uyarılarda bulunuyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. İşte iptal olan BUDO seferleri...

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Meteorolojiden gelen uyarıların arkası kesilmiyor: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun!