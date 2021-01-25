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Meteoroloji yetkilileri uyardı: BUDO seferleri iptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamalarla birlikte, başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurt genelinde 25 Ocak Pazartesi günü fırtınalı havanın etkili olacağı belirtildi. Bu kapsamda, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan BUDO seferlerinin bir kısmı iptal edildi. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji yetkilileri uyardı: BUDO seferleri iptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, 25 Ocak Pazartesi tarihinde yurt genelinde hakim olması beklenen fırtına nedeniyle günlerdir uyarılarda bulunuyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. İşte iptal olan BUDO seferleri...

Meteoroloji yetkilileri uyardı: BUDO seferleri iptal edildi!

  • 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Meteorolojiden gelen uyarıların arkası kesilmiyor: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun!Meteorolojiden gelen uyarıların arkası kesilmiyor: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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