Meteoroloji yetkililerinden kuvvetli yağış uyarısı| 19 Mart Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava tahminleri kapsamında, ülke genelinde çok bulutlu hava etkisini sürdürürken Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelindeki hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ülkede yağışların sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması beklediğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir elden bırakılmamalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bölge genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Bölgedeki yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölgede parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken Hatay, Burdur ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin yağışlı geçeceği ve yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyıları yağmur, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu