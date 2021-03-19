Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelindeki hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ülkede yağışların sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması beklediğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir elden bırakılmamalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bölge genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Bölgedeki yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölgede parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken Hatay, Burdur ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği ve yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyıları yağmur, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu