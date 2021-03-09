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  3. Meteoroloji yetkililerinden sağanak yağmur uyarısı | İşte 9 Mart Salı hava durumu

Meteoroloji yetkililerinden sağanak yağmur uyarısı | İşte 9 Mart Salı hava durumu

Meteoroloji Geneş Müdürlüğü yetkililerinin hazırlaadığı günlük hava tahmin raporuna göre, yurt geneli 9 Mart Salı günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakimiyeti altında olacack. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yayımlanan 9 Mart Salı hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik görülmeyecek. Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağmur beklenirken iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma, don, yer yer pus ve sisin yanı sıra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ uyarısı yapıldı. Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki dik yamaçlardca oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlar, dikkatli olmaları için uyarıldı.

MARMARA BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

İSTANBUL °C, 13°C

KIRKLARELİ °C, 14°C

KOCAELİ °C, 15°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 13°C

DENİZLİ °C, 17°C

İZMİR °C, 19°C

MANİSA °C, 19°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyıları sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 18°C

ISPARTA °C, 14°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C

ÇANKIRI °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 13°C

NEVŞEHİR °C, 11°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 16°C

KASTAMONU °C, 11°C

ZONGULDAK °C, 11°C

AMASYA °C, 15°C

RİZE °C, 11°C

SAMSUN °C, 12°C

TRABZON °C, 11°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

HAKKARİ °C, 6°C

KARS °C, 1°C

VAN °C, 6°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

GAZİANTEP °C, 16°C

SİİRT °C, 14°C

ŞANLIURFA °C, 19°C

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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