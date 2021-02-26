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  3. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen kimdir?

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen kimdir?

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çekiyor. Peki Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen kimdir?

CNN Türk ekranlarında hava durumuna ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. 

METEOROLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ PROF.DR. ORHAN ŞEN KİMDİR? 

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliğinde akademisyen olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde 1981 - 1985 yılları arasında doktorasını yapmıştır. 

Söz konusu fakültede ,1989 -1990 yılları arasında Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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