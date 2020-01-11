Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Hava durumu 11 Ocak raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Rize ve Artvin dışında yurt genelinde yağış olayı beklenmiyor. Bununla iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma uyarısı yapılırken batı bölgeler için sis ve pus uyarısı yapıldı. Öte yandan iç, batı ve Kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında artması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde bugün için yağmur ve kar yağışı beklenmiyor. Bununla birlikte Artvin ve Rize çevrelerinde yağmur, iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma batı kesimlerde ise sis ve buzlanmanın olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

11 Ocak Cumartesi hava durumu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 12, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 12, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 16, Az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 16, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 4, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 1, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 6, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı bulutlu.

VAN: 2, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 11, Az bulutlu.