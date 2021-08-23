Meteoroloji’den 11 il için ’sel’ uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ RAPORUNDA SAAT VERDİ

Raporda; "ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olabileceğini ifade etti.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 40